1-тапсырма... помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
1-тапсырма... помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Еңбек 2.Түрі 3.Барам 4.Бірінші 5.?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Литература
Срочно плизззз! 10-12 предложений .Что нужно сделать детям и взрослым чтобы достичь взаимопонимания????
Русский язык
Прочитайте запишите словосочетания слов ставя имена прилагательные в форму роди??ельного падежа выделить окончания имен прилагательных составьте и ...
Українська мова