1-тапсырма... помогите пожалуйста

Қазақ тiлi
1-тапсырма... помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Еңбек 2.Түрі 3.Барам 4.Бірінші 5.?
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