Пожалуйста сделайте таблицу по географии | Имя исследователя | Даты исследования | Районы исследования | Причины исследования | Результаты исследования | | - столбики Пожалуйста, география 8 класс, 8 параграф, Е. М. Домогацк...
География
Пожалуйста сделайте таблицу по географии | Имя исследователя | Даты исследования | Районы исследования | Причины исследования | Результаты исследования | | - столбики Пожалуйста, география 8 класс, 8 параграф, Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский
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Только так по другому не мону
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