Пожалуйста сделайте таблицу по географии | Имя исследователя | Даты исследования | Районы исследования | Причины исследования | Результаты исследования | | - столбики Пожалуйста, география 8 класс, 8 параграф, Е. М. Домогацк...

География

Пожалуйста сделайте таблицу по географии | Имя исследователя | Даты исследования | Районы исследования | Причины исследования | Результаты исследования | | - столбики Пожалуйста, география 8 класс, 8 параграф, Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский

Автор: Гость