1.Тележка массой m1= 20 кг движется прямолинейно по горизонтальному пути со скоростью v1= 2,8 мс. В какой-то момент на нее вертикально падает мешок m2=30 кг. Чему равна скорость дальнейшего движения тележки с мешком на ней? 2...
Физика
1.Тележка массой m1= 20 кг движется прямолинейно по горизонтальному пути со скоростью v1= 2,8 мс. В какой-то момент на нее вертикально падает мешок m2=30 кг. Чему равна скорость дальнейшего движения тележки с мешком на ней? 2.Ученик массой m1=50 кг бежит со скоростью v1=6 мс, догнав тележку m2=30 кг,движущуюся со скоростью v2= 2 мс,вскакивает а нее. Определите скорость тележки с учеником.
Ответ(ы):
Гость:
1)p1=p2 m1v1=(m1+m2) v2 v2=m1v1/m1+m2=20*2.8/50= 1,12м/с 2)v=m1v1+m2v2/m1+m2=360/80=4.5
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