1.Тележка массой m1= 20 кг движется прямолинейно по горизонтальному пути со скоростью v1= 2,8 мс. В какой-то момент на нее вертикально падает мешок m2=30 кг. Чему равна скорость дальнейшего движения тележки с мешком на ней? 2...

Физика

1.Тележка массой m1= 20 кг движется прямолинейно по горизонтальному пути со скоростью v1= 2,8 мс. В какой-то момент на нее вертикально падает мешок m2=30 кг. Чему равна скорость дальнейшего движения тележки с мешком на ней? 2.Ученик массой m1=50 кг бежит со скоростью v1=6 мс, догнав тележку m2=30 кг,движущуюся со скоростью v2= 2 мс,вскакивает а нее. Определите скорость тележки с учеником.

Автор: Гость