1.The sky is biye.2.My favourite colours are red and orange.3.The Tower of London is a very interesting place.4.We are very busy.5.My friends are from England.6.I am in the shop. Сделать их отрицательными на английском и перево...
Английский язык
1.The sky is biye.2.My favourite colours are red and orange.3.The Tower of London is a very interesting place.4.We are very busy.5.My friends are from England.6.I am in the shop. Сделать их отрицательными на английском и перевод на русский,
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