#1 Три точки M N K лежат на одной прямой известно что MN= 15см, NK= 18см. Каким может быть р??сстояние стояние MK? #2 Сумма вертикальных углов AOB и COD, образованных при пересечений AD и BC, равна 108°.Найти угол BOD. #3 ...

Математика

#1 Три точки M N K лежат на одной прямой известно что MN= 15см, NK= 18см. Каким может быть р??сстояние стояние MK? #2 Сумма вертикальных углов AOB и COD, образованных при пересечений AD и BC, равна 108°.Найти угол BOD. #3 С помощью транспортёра начертите биссектрису одного из смежных углов. ( если сможите нарисуйте чертижи) Заранее спасибо!!!

Автор: Гость