#1 Три точки M N K лежат на одной прямой известно что MN= 15см, NK= 18см. Каким может быть р??сстояние стояние MK? #2 Сумма вертикальных углов AOB и COD, образованных при пересечений AD и BC, равна 108°.Найти угол BOD. #3 ...
Математика
#1 Три точки M N K лежат на одной прямой известно что MN= 15см, NK= 18см. Каким может быть р??сстояние стояние MK? #2 Сумма вертикальных углов AOB и COD, образованных при пересечений AD и BC, равна 108°.Найти угол BOD. #3 С помощью транспортёра начертите биссектрису одного из смежных углов. ( если сможите нарисуйте чертижи) Заранее спасибо!!!
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Гость:
1. держи :) подробнее разобрала.
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Помогите 3 тапсырма и 4 тапсырма в 4 тапсырма надо с этими вопросами составить текс?? всё на фото срочно