Выпишите Исконно русские слова Баба яга сосуд шапка мельница береза Русь Дед валенки бабуля Выпишите Заимственные слова Пальто компьютер Футбол Школа Собака Помогите даю 20 баллов !
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Выпишите Исконно русские слова Баба яга сосуд шапка мельница береза Русь Дед валенки бабуля Выпишите Заимственные слова Пальто компьютер Футбол Школа Собака Помогите даю 20 баллов !
Ответ(ы) на вопрос:
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Исконно русские: Баба яга, сосуд, Русь, дед, валенки, бабуля Заимствованные: пальто, компьютер, футбол, школа
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