Найди существительные и укажи их падежи. Травы и деревья роняли с листьев последн??е капли дождя
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Найди существительные и укажи их падежи. Травы и деревья роняли с листьев последн??е капли дождя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травы(им..п) , деревья(им.п) ,с листьев(род.п), капли(им.п), дождя(род.п)
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