До обеда продали 65% всех привизЁных в палатку овощей и еще 24кг, после чего в палатк?? осталось 116кг овощей. сколько овощей завезли в палатки?
Математика
До обеда продали 65% всех привизЁных в палатку овощей и еще 24кг, после чего в палатк?? осталось 116кг овощей. сколько овощей завезли в палатки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть завезли х кг, тогда продали 0,65х+24 кг и осталось 116 кг составляем уравнение х-(0,65х+24)=116 0,35х-24=116 0,35х=140 х=400 Ответ: 400 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Маленький доклад на тему александровский маяк 5 класс Подкиньте маленький докла??, что-бы ясно и понятно, и самое важное было в докладе. Надо выу...
Русский язык