До обеда продали 65% всех привизЁных в палатку овощей и еще 24кг, после чего в палатк?? осталось 116кг овощей. сколько овощей завезли в палатки?

Математика

До обеда продали 65% всех привизЁных в палатку овощей и еще 24кг, после чего в палатк?? осталось 116кг овощей. сколько овощей завезли в палатки?

Автор: Гость