Разобрать по составу слово отряхает

Русский язык
Разобрать по составу слово отряхает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряхает-корень трях, о приставка, а суффикс, суффикс ет, окончание нулевое.
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