Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с по...

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Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с помощью правил выбирай буквы отмечай все орфограммы

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