Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с по...

Русский язык
Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с помощью правил выбирай буквы отмечай все орфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выглянуло солнце, посветлела лужайка,раскинулось поле, уплыли облака, зазеленела поляна, распустилась  радуга, побелело небо
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