Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с по...
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Подбери к словам первой группы слова из второй составь короткие предложения выгл??нуло посветлело раскинулось уплыло щазеленело распустилось побелело солнце небо радуга облака лужайка поле ромашка поляна запиши предложения с помощью правил выбирай буквы отмечай все орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
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Выглянуло солнце, посветлела лужайка,раскинулось поле, уплыли облака, зазеленела поляна, распустилась радуга, побелело небо
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