Масса раствора 620 грамм, содержание соли 40%. В раствор добавили 180 грамм воды. Сколь??о % соли содержится в растворе?

Математика
Масса раствора 620 грамм, содержание соли 40%. В раствор добавили 180 грамм воды. Сколь??о % соли содержится в растворе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620 гр.(весь раствор) - 100 %х гр.(соли в растворе) - 40 %х = 40*620/100 = 4*62 (620+180)гр. (весь раствор) - 100 % х гр. (количество соли не изменилось) - y % y = 100*x/800=x/8=4*62/8=31 Ответ: стало 31% соли

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