Как проверить гласную я в слове отряхает

Русский язык
Как проверить гласную я в слове отряхает
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Гость:
ТрЯска, ударение на я
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