Откуда в интернете появился символ @

Гость: Гость:

Этот символ знает любой пользователь Интернет, поскольку он непосредственно связан с электронной почтой. В России его прозвали «Собакой» (а еще - кракозяброй, а-с-хвостиком, ватрушкой, масямбой), в других странах этот символ ассоциируется с разными животными или предметами. Вот далеко не полный список: