Откуда в интернете появился символ @
Информатика
Откуда в интернете появился символ @
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот символ знает любой пользователь Интернет, поскольку он непосредственно связан с электронной почтой. В России его прозвали «Собакой» (а еще - кракозяброй, а-с-хвостиком, ватрушкой, масямбой), в других странах этот символ ассоциируется с разными животными или предметами. Вот далеко не полный список:
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