Дано ромб один из углов равен 40 градусов , найдите все острые углы ромба пожалуйст?? прошу решите ))))
Геометрия
Дано ромб один из углов равен 40 градусов , найдите все острые углы ромба пожалуйст?? прошу решите ))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У данного ромба два острых угла по 40° каждый, а два других будут тупыми. ∠ВАС=∠ВСD=40°, противоположные углы равны, сумма двух углов параллелограмма прилежащих к одной из сторон равна 180°. ∠АВС=∠АDС=180=40=140°. Это тупые углы Ответ:40°.
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