Найти значения выражения 85408-408×(155-99); 417908+6073×56+627044.

Гость: Гость:

1 Выражение. 1) 155-99=56. 2)85408-408=85000 3)85000x56=4760000 2 Выражение. 1)417908+6073=423981 2)56+627044=627100 3)423981x627100=265878485100 ВСЁ ЛЕГКО И ПРОСТО!