Найти значения выражения 85408-408×(155-99); 417908+6073×56+627044.
Математика
Найти значения выражения 85408-408×(155-99); 417908+6073×56+627044.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Выражение. 1) 155-99=56. 2)85408-408=85000 3)85000x56=4760000 2 Выражение. 1)417908+6073=423981 2)56+627044=627100 3)423981x627100=265878485100 ВСЁ ЛЕГКО И ПРОСТО!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано ромб один из углов равен 40 градусов , найдите все острые углы ромба пожалуйст?? прошу решите ))))
Другие предметы
Математика