Угол ABS=172 градуса.Луч BD делит ABC так что угол ABD в 3 раза больше угла CBD .Найдите получившиеся углы.Дайте ответ пж очень надо
Геометрия
Угол ABS=172 градуса.Луч BD делит ABC так что угол ABD в 3 раза больше угла CBD .Найдите получившиеся углы.Дайте ответ пж очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там наверное опечатка ∠АВС=172°. Пусть меньший из углов равен х, а больший 3х. х+3х=172, 4х=172, х=172/4=43°. ∠СВD=43°, ∠АВD=43·3=129°.
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