Угол ABS=172 градуса.Луч BD делит ABC так что угол ABD в 3 раза больше угла CBD .Найдите получившиеся углы.Дайте ответ пж очень надо

Геометрия

Угол ABS=172 градуса.Луч BD делит ABC так что угол ABD в 3 раза больше угла CBD .Найдите получившиеся углы.Дайте ответ пж очень надо

Автор: Гость