Сложный план на тему кабинет русского языка

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Я надеюсь, нужен только план, а не сочинение.. . А то, боюсь, по моему плану тему не раскроешь.. . 1. Русский язык во времена Пушкина и Достоевского. 2. Причины изменения русского языка. 2.1. Русский язык как основной язык многонационального государства. 2.2. Влияние развития общества на изменения в языке. 2.3. О роли развития науки и техники. 2.4. Заимствования из иностранных языков. 3. Русский язык в наше время. 4. Заключение. Достаточно сложный?