Доскажи слово.Спиши.Подчеркни последнее слово. Буквы-значки,как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит И называется ... .

Русский язык

Доскажи слово.Спиши.Подчеркни последнее слово. Буквы-значки,как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит И называется ... .

Автор: Гость