Доскажи слово.Спиши.Подчеркни последнее слово. Буквы-значки,как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит И называется ... .
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Доскажи слово.Спиши.Подчеркни последнее слово. Буквы-значки,как бойцы на парад, В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит И называется ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы-значки, как бойцы. В строгом порядке построены в ряд. Каждый в условном месте стоит. И называется АЛФАВИТ.
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