Ученый Докучаев писал,что русский чернозем дороже угля,нефти,золота.Почему?Запиш?? свой ответ?

Гость: Гость:

На территории России черноземы распространены в Поволжье, Приуралье, на Северном Кавказе, в районах Нижнего Дона и Западной Сибири. Сердце черноземной полосы – Воронежская и Саратовская области. Чернозём — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лессовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью. В точном смысле слова, Чернозём есть темноцветная, плодородная почва, выстилающая травяные степи России Сегодня чернозем занимает всего около 7% территории России, но на нем проживает более половины населения страны и производится около 2/3 всей сельскохозяйственной продукции. Чернозем всегда был, есть и будет кормильцем России. Докучаев считал, что чернозем для России дороже золота, каменного угля и нефти.