Abroad capital city hotel letter sea square thing как четается скажите позязя:3

Английский язык
Abroad capital city hotel letter sea square thing как четается скажите позязя:3
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Автор: Гость
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Гость:
Эброад кэпитал сити хэутел лэтте си скьюэ финг
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