Расставите правильно 1 пайда, болды, заманда , ежелгi, акша 2 тауар ондiрiсiнiн, дамуындагы, болып табулады, шарт, алгы, акшалар
Қазақ тiлi
Расставите правильно 1 пайда, болды, заманда , ежелгi, акша 2 тауар ондiрiсiнiн, дамуындагы, болып табулады, шарт, алгы, акшалар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежелги заманда акша пайда болды.Тауар ондирисинин дамуындагы алгы шарт акшалар болып табылады
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