Сколько поколений компьютера сегодня существует A 3 B 4 C 5 D не определено
Информатика
Сколько поколений компьютера сегодня существует A 3 B 4 C 5 D не определено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ С 4 !!!!!!!!
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