1. У моховидных есть половое поколение растений — гаметофит, и бесполое — спорофи??. 2. Кукушкин лен относится к листостебельным мхам. 3. Зеленые мхи могут размножаться вегетативно — частями тела и специальными почками. 4. У...

Биология

1. У моховидных есть половое поколение растений — гаметофит, и бесполое — спорофи??. 2. Кукушкин лен относится к листостебельным мхам. 3. Зеленые мхи могут размножаться вегетативно — частями тела и специальными почками. 4. У сфагнума отсутствуют ризоиды и влагу он получает непосредственно через стебель. 5. Проросшие споры плаунов дают начало однополым и обоеполым гаметофитам. 6. У плаунов с момента образования спорангия до высыпания зрелых спор проходит всего несколько дней. 7. Ископаемые древовидные формы плаунов, хвощей и папоротников формировали леса в меловое время. 8. У хвощей оплодотворение происходит в воде и из оплодотворенной яйцеклетки развивается бесполое поколение — спорофит. 9. Из споры папоротника, когда она прорастает, формируется проросток. 10. На заростке папоротника формируются женские и мужские половые органы. 11. Папоротники могут размножаться вегетативно. 12. Папоротники имеют сильно расчлененные листья — вайи, которые растут прямо от корневищ. 3. Найдите соответствие. Напишите буквы, обозначающие признаки, характерные для отделов: I.Моховидные II..Хвощевидные​III. Папоротниковидные А. Коробочка на ножке со спорами ​ Б.Побеги прямостоячие ​ В. На нижней стороне листа - сорусы Г. Вегетативное размножение Д. Корневище Е. Придаточные корни Ж.. Стебель расчленен на узлы и междоузлия 3. Древовидные формы И. Листья больших размеров К. Спорангии в виде колосков Н. Прикрепление ризоидами.

Автор: Гость