№1. У Васи было 23 игрушки. 7 игрушек он сломал. Какую часть всех игрушек сломал Вася? а) 1/7. б) 23/7. в) 1/23. г)7/23. №2. В доме 40 квартир. За месяц отремонтировали 1/8 всех квартир. Сколько квартир отремонтировали? а)8. б...

Математика
№1. У Васи было 23 игрушки. 7 игрушек он сломал. Какую часть всех игрушек сломал Вася? а) 1/7. б) 23/7. в) 1/23. г)7/23. №2. В доме 40 квартир. За месяц отремонтировали 1/8 всех квартир. Сколько квартир отремонтировали? а)8. б)320. в)5. г)32. №3. Площадь квадрата равна 12 см² и составляет 1/4 площади прямоугольника. Какова площадь прямоугольника? а)48. б)8. в)3. г)46. №4. Из 36 учеников класса 4/9 всех учеников учатся на пятёрки.Сколько учеников учатся на пятёрки? а)81. б)16. в)9. г)12. №5. В книге 180 стр.В первый день Маша прочла 3/10 книги, а во второй 4/9 книги. Сколько страниц прочитала Маша за два дня? а)54. б)140. в)134. г)80. №6. В гараже стояли 35 легковых машин, что составляет 5/7 всего количества машин. Сколько машин стояло в гараже? Ответ:.. Не могли бы вы объяснить как делать такие задачи? Простите даю только 15 баллов, больше не было(
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