Один из смежных углов равен 50 градусов.Найти другой угол
Математика
Один из смежных углов равен 50 градусов.Найти другой угол
Ответ(ы):
Гость:
180-50=130 Наверное так))
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