Разгадайте кроссворд " инструменты текстового редактора"
Информатика
Разгадайте кроссворд " инструменты текстового редактора"
Ответ(ы):
Гость:
1.создать. 2.отменить. 3.сохранить. 4.вырезать. 5.открыть. 6.копировать. 7.печать. 8.вставить.
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