Какова градусная мера прямоугольного треугольника,срочно!?
Математика
Какова градусная мера прямоугольного треугольника,срочно!?
Ответ(ы):
Гость:
Прямой угол-90 градусов другие 2 по 45 градусов Всего 180
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