Помогите сделать 9-ое, пожалуйста! Даю 20 баллов!!!

Английский язык
Помогите сделать 9-ое, пожалуйста! Даю 20 баллов!!!
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1,4,6 вот как я считаю
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