1)У Васи есть 1,2,3 и 10 рублей. У Васи 15 монет ,используя которые (возможно не все) он может заплатить 99 рублей без сдачи.Какие были монеты, и какие суммы он может заплатить без сдачи: 1.)100 рублей 2.)42 рубля 3.)98 рубл...

Математика

1)У Васи есть 1,2,3 и 10 рублей. У Васи 15 монет ,используя которые (возможно не все) он может заплатить 99 рублей без сдачи.Какие были монеты, и какие суммы он может заплатить без сдачи: 1.)100 рублей 2.)42 рубля 3.)98 рублей 4.)50 рублей 2)Ваня выписал на доске все 2-х значные числа подряд, какие из утверждений верные: 1.)Всего написано 190 цифр 2.)Цифр "2" было написано больше чем цифр "1" 3.)Цифр "1" было написано больше чем "0" 4.)есть ровно 9 цифр которые написаны 3 раза подряд 20 баллов, ответить (да,нет)

Автор: Гость