Определите и Подпишите каждому из царства животных природы относят изображенные на фотографиях.

Биология
Определите и Подпишите каждому из царства животных природы относят изображенные на фотографиях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рис .1 бактерии рис.2 животные рис.3 растения рис.4 растения рис 5 грибы рис,6 животные рис,7 бактерии рис8 растение вроде не могу понять что изображено 
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