даклад по географии на тему антарктида

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Антарктида — самый холодный материк Земли. Своими уникальными природными особенностями Антарктида обязана географическому положению. Практически весь материк находится за Южным полярным кругом. Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом. Летом в Антарктику приходит полярный день, а зимой — полярная ночь, длительность которых на Южном полюсе доходит до полугода — только один раз в год можно наблюдать здесь восход и заход солнца. Косые солнечные лучи не могут согреть этот материк, а потому Антарктика находится во власти вечного холода. Она покрыта километровым ледяным панцирем, только местами из-подо льда проглядывают черные голые антарктические скалы — нунатаки. Природный мир материка достаточно скудный. Из растений здесь преобладают мхи и лишайники, имеется несколько видов цветковых растений. По берегам Антарктики устраивают свои лежбища морские котики, селятся стаи пингвинов. Из-за своего удаления Антарктида стала последним открытым материком на Земле. Её открытие произошло только в XIX веке в ходе российской антарктической экспедиции под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Антарктида была единственным материком на планете, который не смог заселить человек. И в наши дни в Антарктике нет постоянного населения, более того, все территории южнее 60 параллели не принадлежат ни одному государству мира и являются достоянием всего человечества. Здесь располагается так называемый полюс недоступности — точка максимально удаленная от всех населенных пунктов Земли. В Антарктиде активно ведутся международные исследования, сейчас здесь работает 37 станций с общей численностью персонала до 3000 человек. На советской станции Восток, сейчас остающейся единственной внутриконтинентальной российской полярной станцией, 21 июля 1983 года была зафиксирована самая низкая температура на Земле -89,2°C. Действительно, климатические условия Антарктики — самые суровые на всей планете, при исключительно низких температурах здесь выпадает очень мало осадков, и дуют сильнейшие ветра — со скоростью до 90 м/с. Антарктида по своему климату очень напоминает Марс.