Распределите структурные элементы в порядке усложнения организации а)организм ??еловека б)лейкоцит в)кровеносная система г)кровь

Биология
Распределите структурные элементы в порядке усложнения организации а)организм ??еловека б)лейкоцит в)кровеносная система г)кровь
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Ответ: б г в а............
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