За березовым пеньком зайка спит под лопухом обозначить окончания в словах назван??ях предметов
Русский язык
За березовым пеньком зайка спит под лопухом обозначить окончания в словах назван??ях предметов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопухом , пеньком. оканчание ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.широко известный 11 букв 2. исключительное право привилегия государственного орг??на должностного лица 11 букв 3. слишком разборчивый с прихотями...
Українська мова
Математика