1.широко известный 11 букв 2. исключительное право привилегия государственного орг??на должностного лица 11 букв 3. слишком разборчивый с прихотями капризами 13 букв. 4. лучший более выгодный по сравнению с другими 17 букв 5. з...

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1.широко известный 11 букв 2. исключительное право привилегия государственного орг??на должностного лица 11 букв 3. слишком разборчивый с прихотями капризами 13 букв. 4. лучший более выгодный по сравнению с другими 17 букв 5. захватывающее происшествие Неожиданное событие или случай в жизни 11 букв 6. руководящий орган выбранной организации общества или научного учреждения 9 букв 7. возражать перечить 12.букв 8. являющийся куда куда-нибудь на время для исполнения каких-нибудь обязанностей для лечения 10 букв 9. притягивает нравенство чувством силой убеждения или манить влечь увлекать 10 букв 10. пребывание нахождение в каком-нибудь месте в данное время 11 букв 20. усердный старательный 9 букв 12.выгода преавосходство 12 букв (приставки -пре- и -при-) помогите пожалуйста

Автор: Гость