Благодаря чему птицы поддерживают свое тело

Гость: Гость:

Птицы поддерживают своё тело в воздухе благодаря его обтекаемой форме да или нет Птицы появились в начале юрского периода (по новейшим данным — в триасе). Они произошли от пресмыкающихся, организация которых к этому времени уже сильно усложнилась в результате длительного эволюционного развития. Это сделало возможным переход древесных видов сначала к планирующему способу передвижения, а впоследствии к полету. Приспособление к полету наложило отпечаток на строение птиц и их жизнедеятельность. Отдел зоологии, посвященный всестороннему изучению птиц, называется орнитологией.