Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем скорость Саши. Каким станет расстояние между ними через полчаса , если расстояни...
Математика
Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем скорость Саши. Каким станет расстояние между ними через полчаса , если расстояние между посёлками 1200 м. , при этом Саша догоняет Юру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90-35=55м.мин-скорость Саши, 2) 90-55=35м.мин-скорость сближения мальчиков, 3)1200-35*30=1200-1050=150м-расстояние между мальчиками через 30м. Ответ: 150м.
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