Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем скорость Саши. Каким станет расстояние между ними через полчаса , если расстояни...

Математика

Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем скорость Саши. Каким станет расстояние между ними через полчаса , если расстояние между посёлками 1200 м. , при этом Саша догоняет Юру?

Автор: Гость