Что означает слово запорошил всё вокруг?
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Что означает слово запорошил всё вокруг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопотливая хозяйка накрыла шикарный стол.В сторожке лесника мало места.Узкая полоска света светит мне в лицо.В ноябре рано вечереет.С улицы дует холодный ветер.Мокрый снег запорошил все вокруг.Так хорошо лежать не пляже.Хлопотливая хозяйка накормила большую семью.Мы зашли в сторожку лесника.Фонарик светит узкой полоской
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