Что означает слово запорошил всё вокруг?

Гость: Гость:

Хлопотливая хозяйка накрыла шикарный стол.В сторожке лесника мало места.Узкая полоска света светит мне в лицо.В ноябре рано вечереет.С улицы дует холодный ветер.Мокрый снег запорошил все вокруг.Так хорошо лежать не пляже.Хлопотливая хозяйка накормила большую семью.Мы зашли в сторожку лесника.Фонарик светит узкой полоской