Что означает слово запорошил всё вокруг?

Русский язык
Что означает слово запорошил всё вокруг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопотливая хозяйка накрыла шикарный стол.В сторожке лесника мало места.Узкая полоска света светит мне в лицо.В ноябре рано вечереет.С улицы дует холодный ветер.Мокрый снег запорошил все вокруг.Так хорошо лежать не пляже.Хлопотливая хозяйка накормила большую семью.Мы зашли в сторожку лесника.Фонарик светит узкой полоской 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
10 предложения с НЕ обособленным причастным оборотом из произведений чехова
Ответить
Английский язык
Раскройте скобки After dinner he (to drink) two cups of tea.
Ответить
Русский язык
Укадите слово которое соответствует данному лексическому значению: раздел языко??нания изучающий устойчивые словосочетания. 1)фразеология 2)морфо...
Ответить
Қазақ тiлi
Тозимсиз созине сойлем курастыру СРООООООЧНРОРР
Ответить
История
Как относился Андрей Боголюбский к борьбе за киевский престол .Срочно
Ответить