10 предложения с НЕ обособленным причастным оборотом из произведений чехова

Гость: Гость:

1. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П* висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. ("Каштанка") 2. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи*, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. ("Каштанка") 3. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату*, полную чудовищ... ("Каштанка") 4. Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной,наивной, мало жившей женщины*...("Дама с собачкой") 5. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок* походил на пятку. ("Анна на шее") 6. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком*, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался...("Анна на шее") 7. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом* и пьяными глазами. ("Ванька") 8. Всё небо усыпано весело мигающими звездами*, и Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...("Ванька") 9. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо* и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. 10.На голове целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос*, что придает ему еще большую, паучью суровость. ("Злоумышленник") 11.Каждый вновь сделанный цветок* девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба... ("Мальчики")