Укадите слово которое соответствует данному лексическому значению: раздел языко??нания изучающий устойчивые словосочетания. 1)фразеология 2)морфология 3)лексикология 4)словооброзование

Русский язык
Укадите слово которое соответствует данному лексическому значению: раздел языко??нания изучающий устойчивые словосочетания. 1)фразеология 2)морфология 3)лексикология 4)словооброзование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) фразеология - раздел языкознания,  изучающий устойчивые словосочетания.
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