В каких случаях здания после взрыва необходимо покинуть?
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В каких случаях здания после взрыва необходимо покинуть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если возле выхода есть подвал или убежище, если не завалило вход, если нет РАН, если звуки взрыва больше не слышны.
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