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Сколько будет 2+2x2=????
Математика
Сколько будет 2+2x2=????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2*2=6 1) 2*2=4 2) 4+2=6
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