Что такое спрос?от чего зависит величина спроса ?поясните закон спроса на двух примерах .
Обществознание
Что такое спрос?от чего зависит величина спроса ?поясните закон спроса на двух примерах .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спрос это - намерение покупателя)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Past continuous: 3 предложения с was и 3 с were что бы было положительное вопросительное и отрицательное 6 предложений всего
Геометрия
Математика
Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем ...
Математика
Другие предметы