Что такое спрос?от чего зависит величина спроса ?поясните закон спроса на двух примерах .

Обществознание
Что такое спрос?от чего зависит величина спроса ?поясните закон спроса на двух примерах .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спрос это - намерение покупателя)
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