В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.

Геометрия

В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.

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