В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.
Геометрия
В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтреуг.=сторона*высота проведённая к ней /2 S=2*17/2=17 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с задачей! Из двух посёлков в одном направлении выехали на велосипедах Ю??а и Саша. Скорость Юры 90 м.мин. , что на 35 м.мин больше , чем ...
Математика
Другие предметы
Русский язык