В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.

Геометрия
В треугольнике одна сторона ровна 2, а опущенная на нее высота - 17 Найдите площадь треугольника.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтреуг.=сторона*высота проведённая к ней /2 S=2*17/2=17 см
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