Past continuous: 3 предложения с was и 3 с were что бы было положительное вопросительное и отрицательное 6 предложений всего

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Past continuous: 3 предложения с was и 3 с were что бы было положительное вопросительное и отрицательное 6 предложений всего

Автор: Гость