Past continuous: 3 предложения с was и 3 с were что бы было положительное вопросительное и отрицательное 6 предложений всего
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Past continuous: 3 предложения с was и 3 с were что бы было положительное вопросительное и отрицательное 6 предложений всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She was busy yesterday. It wasn't very easy for me at first. Was he at school? We were at cinema last weekend. You weren't very happy with this messages. Were they worried about Maths' test results?
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