Найдите значения выражения: а) 0,5•(1 1|2+2 2|3-1 3|4)-1 1|24 б) (21,7 : 6,2-11 : 4,4)•3|4 Знаки: | -Дробь : -Разделить

Математика
Найдите значения выражения: а) 0,5•(1 1|2+2 2|3-1 3|4)-1 1|24 б) (21,7 : 6,2-11 : 4,4)•3|4 Знаки: | -Дробь : -Разделить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) получится 1/6 б) получится 3/4 /-дробь
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