План по поеме "руслан и людмила" песнь 1

Литература
План по поеме "руслан и людмила" песнь 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Почему поэма начинается с описания Лукоморья?  2. Чтение отрывка «У Лукоморья» наизусть.  3. Похищение Людмилы.  4.История Финна и Наины.  5.«Поединок» Рогдая и Фарлафа. Верно ли, что Фарлаф - шут?  6.Людмила у Черномора.  7.Поединок Рогдая и Руслана.  8.Музыкальные фрагменты. Прослушивание фрагментов оперы Глинки «Руслан и Людмила» (Увертюра. Появление Черномора. )  9.Бой Руслана с головой.  10.Людмила и волшебная шапка.  11.Как Черномору удается поймать Людмилу?  12.Русский дух в поэме. Поединок Руслана и Черномора.  13.Карта обычного и волшебного мира в «Руслане и Людмиле» .  14.История двух братьев. Почему судьба героя всегда загадка? Почему Черномор, зная пророчество, ищет меч?  15.Пророчество и судьба в поэме.  16.Пять историй (пять миров) поэмы.  17.Почему Ратмир оставляет битвы и поиски славы? Какой особый мир создает в поэме Ратмир?  18.Путешествие героя в пяти мирах поэмы.  19.Чтение сочинений «Как построены миры в поэме «Руслан и Людмила»» .  20.Чтение наизусть отрывка поэмы (по выбору ученика) .  21.Что происходит в поэме раньше: нападение печенегов или оживление Руслана?
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