План по поеме "руслан и людмила" песнь 1

Гость: Гость:

1.Почему поэма начинается с описания Лукоморья? 2. Чтение отрывка «У Лукоморья» наизусть. 3. Похищение Людмилы. 4.История Финна и Наины. 5.«Поединок» Рогдая и Фарлафа. Верно ли, что Фарлаф - шут? 6.Людмила у Черномора. 7.Поединок Рогдая и Руслана. 8.Музыкальные фрагменты. Прослушивание фрагментов оперы Глинки «Руслан и Людмила» (Увертюра. Появление Черномора. ) 9.Бой Руслана с головой. 10.Людмила и волшебная шапка. 11.Как Черномору удается поймать Людмилу? 12.Русский дух в поэме. Поединок Руслана и Черномора. 13.Карта обычного и волшебного мира в «Руслане и Людмиле» . 14.История двух братьев. Почему судьба героя всегда загадка? Почему Черномор, зная пророчество, ищет меч? 15.Пророчество и судьба в поэме. 16.Пять историй (пять миров) поэмы. 17.Почему Ратмир оставляет битвы и поиски славы? Какой особый мир создает в поэме Ратмир? 18.Путешествие героя в пяти мирах поэмы. 19.Чтение сочинений «Как построены миры в поэме «Руслан и Людмила»» . 20.Чтение наизусть отрывка поэмы (по выбору ученика) . 21.Что происходит в поэме раньше: нападение печенегов или оживление Руслана?