Постройте график функции y=(1/2)^х Помогите пожалуйста, только с табличкой!Заранее ??ольшое спасибо

Математика

Постройте график функции y=(1/2)^х Помогите пожалуйста, только с табличкой!Заранее ??ольшое спасибо

Автор: Гость