Постройте график функции y=(1/2)^х Помогите пожалуйста, только с табличкой!Заранее ??ольшое спасибо
Математика
Постройте график функции y=(1/2)^х Помогите пожалуйста, только с табличкой!Заранее ??ольшое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если х=0, то у=0 если х=2,то у=1
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