Найди правило по которому составляет первая схема ,обьясните пожалуйста как это решать ?
Математика
Найди правило по которому составляет первая схема ,обьясните пожалуйста как это решать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень просто - сумма чисел по горизонтали равна сумме по вертикали. 3+8=4+7=11; 9+2=11=6+5; 9+4=13=6+7; 5+8=13=7+6; 4+8=12=9+3; 6+7=13=5+8
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