1.Участие России в международных военных, экономических и политических организац??ях. 2. участие стран соседей России в международных организациях и военных блоках. 3. "Горячие точки", угрожающие безопасности страны.

География
1.Участие России в международных военных, экономических и политических организац??ях. 2. участие стран соседей России в международных организациях и военных блоках. 3. "Горячие точки", угрожающие безопасности страны.
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Гость:
Короче вообщем, 2 объяснять не буду тут уже ясно)
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