1.Участие России в международных военных, экономических и политических организац??ях. 2. участие стран соседей России в международных организациях и военных блоках. 3. "Горячие точки", угрожающие безопасности страны.

География

1.Участие России в международных военных, экономических и политических организац??ях. 2. участие стран соседей России в международных организациях и военных блоках. 3. "Горячие точки", угрожающие безопасности страны.

Автор: Гость