Можно ли представить в виде десятичной дроби ? представьте: 5/12 4/25 2/3 4/7 12/15 9/18
Математика
Можно ли представить в виде десятичной дроби ? представьте: 5/12 4/25 2/3 4/7 12/15 9/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в виде десятичной дроби
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