Можно ли представить в виде десятичной дроби ? представьте: 5/12 4/25 2/3 4/7 12/15 9/18

Математика

Можно ли представить в виде десятичной дроби ? представьте: 5/12 4/25 2/3 4/7 12/15 9/18

Автор: Гость